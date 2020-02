Coronavirus, Sala: “Auspico riapertura dei voli prima di fine aprile”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aprendo l’appuntamento della colazione con i cittadini, che si è tenuta nel Centro culturale cinese nella Chinatown milanese di via Sarpi, ha parlato del coronavirus (LA DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA) e della possibilità di riaprire i voli per la Cina (I CONTROLLI A MALPENSA), augurandosi che possa avvenire “prima del previsto, cioè alla fine di aprile”. Il primo cittadino ha poi fatto una passeggiata nel quartiere, dove ha comprato e assaggiato i tipici ravioli cinesi.

Il console cinese: “Lieto del dialogo, su questo noi abbiamo da imparare”

Alla colazione ha partecipato anche il console generale cinese a Milano, Xuefeng Song, che ha spiegato di essere "molto lieto e onorato come cittadino di Milano di partecipare a una forma di discussione con il sindaco e i cittadini. La apprezzo molto e su questo noi abbiamo da imparare".

Le parole di Sala

Il sindaco ha dichiarato: "Capisco la decisione del governo italiano di chiudere i voli da e per la Cina, ma mi auguro che si possa riaprire prima del previsto, che adesso corrisponde alla fine aprile”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Non ho conoscenze per capire quanto la situazione sia grave, il mio è un auspicio. La misura, d'altro canto, è stata presa perché il problema c'è. Il nostro contributo è di umanità e di pensiero, ed è il motivo per cui ho deciso di fare questa colazione qui”.

Il sindaco sull’isolamento degli studenti di rientro dalla Cina: “Eccessivo”

Il primo cittadino, commentando la richiesta di alcune regioni del Nord di applicare l’isolamento per gli studenti che rientrano dalla Cina, l’ha definita una misura “eccessiva”. In merito ai cinesi che si impongono la quarantena autonomamente, di rientro dalla propria nazione, Sala ha affermato: “Sono cose su cui esprimere un giudizio vuol dire veramente essere superficiali, perché qua il giudizio lo devono dare gli uomini e le donne di scienza che sanno di cosa parlano. Non credo che un politico debba avere una risposta per tutto, da questo punto di vista lascerei a chi è esperto veramente esprimere una opinione".

Il primo cittadino: “Dobbiamo sentirci parte di una comunità”

Sala ha affermato che la colazione è stata un modo "per portare la nostra solidarietà" ai cittadini e commercianti cinesi che risentono, anche economicamente, della psicosi del coronavirus. Il sindaco ha poi dichiarato: "Noi oggi dobbiamo sentirci parte di una comunità. Questa storia del coronavirus ci insegna che la comunità è planetaria e quello che succede si riverbera fino alle città, ai quartieri, questo non possiamo rifiutarlo. Le persone e le merci si muovono per il mondo e questa è una realtà che la politica deve governare, non deve inventarne una falsa o girarsi dall'altra parte". Sala ha ricordato inoltre la solidarietà della comunità cinese di Milano per Amatrice, in occasione del terremoto: “Sono arrivati da me con 80mila euro".

Data ultima modifica 08 febbraio 2020 ore 12:49