Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno eseguito questa mattina quattro perquisizioni in via Gola e in via Pichi. Si tratta di un intervento che fa seguito ai controlli effettuati dopo i fatti di Capodanno, quando 10 persone (sei adulti e quattro minorenni) hanno appiccato un fuoco in strada e ostacolato il lavoro dei vigili del fuoco. Alcuni attivisti del centro sociale di via Gola, data la situazione, avevano manifestato la sera del 31 gennaio contro le operazioni delle forze dell’ordine avvenute nella zona.

Le abitazioni sono state tutte sgomberate e lastrate, mentre gli stranieri trovati all’interno (che hanno tutti precedenti per spaccio) sono stati accompagnati all'ufficio Immigrazione per ulteriori accertamenti.

Le perquisizioni

Nel primo appartamento, in via Pichi, gli agenti hanno trovato una donna croata irregolare, due marocchini e un pitbull. In via Gola, invece, erano presenti un'italiana, un marocchino irregolare e due pitbull. In un’altra abitazione, nella stessa strada, risiedevano un'italiana (con regolare contratto d'affitto), un nordafricano irregolare con obbligo di firma e un altro pitbull.