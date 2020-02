Milano, anarchici protestano in via Gola contro gli sgomberi

Alcuni attivisti del centro sociale di via Gola a Milano hanno manifestato ieri sera contro gli sgomberi avvenuti recentemente in zona. I militanti, circa 80 persone, si sono riunite in corteo e hanno sfilato, dalle 18.15 alle 21, per le strade che circondano via Gola, in zona Navigli.

Durante il percorso sono stati accesi alcuni fumogeni ma non è stata registrata alcuna tensione con le forze dell'ordine. L'iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi per protestare contro il giro di vite sulle occupazioni abusive negli alloggi Aler.