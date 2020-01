Posate oggi per le strade di Milano alcune delle 28 nuove pietre d'inciampo realizzate per ricordare i deportati morti nei campi di sterminio nazisti.

Le pietre d'inciampo

Si tratta di sampietrini, piccoli blocchi quadrati ricoperti d'ottone che ricordano il nome delle vittime, l'anno di nascita, il giorno e il luogo della morte, e che saranno posati oggi e venerdì 17 gennaio in 21 strade della città, in corrispondenza delle abitazioni dei deportati nei lager che non hanno fatto ritorno alle loro case. Con le nuove pose saliranno a 90 le pietre presenti a Milano. Le 28 pietre di quest'anno sono state realizzate in memoria di Costantino Codini, Corinna Corinaldi Segre, Eugenia Cuzzeri Caminada, Giovanni Dolfi, Pio, Enrica e Giorgio Foa, Antonia Frigerio Conte, Romeo Garotta, Antonio Gentili, Oreste Giudici, Giorgio e Jole Goldschmiedt, Frieda Lehmann, Roberto Lepetit, Davide Pedretti, Mario Provasi, Giorgio Puecher Passavalli, Anna Rabinoff Schweinoster, Umberto Recalcati, Andrea Schivo, guardia carceraria a San Vittore ucciso per aver aiutato i detenuti ebrei, Gian Natale Suglia Passeri, Bohor, Sara, Hasdai, Dora e Leone Varon, Luigi Villa.