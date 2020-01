Milano, sale su una gru in via Melchiorre Gioia per protesta

Questa mattina un uomo è salito per protesta su di una gru, alta circa 20 metri, accanto a un edificio in costruzione in via Melchiorre Gioia a Milano. L'uomo, che ha posizionato sul braccio della gru due striscioni di colore giallo e bianco, è stato convinto a scendere dopo una trattativa durata circa un'ora. La via è stata parzialmente chiusa dai vigili del fuoco che hanno posizionato anche un materasso gonfiabile. Il traffico è rimasto bloccato per tuta la durata dell'operazione. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto.

La protesta

L'uomo che è salito sulla gru, davanti al palazzo della Regione Lombardia, ha appeso sulla punta del braccio due striscioni con la scritta "Stay Human" e si è lanciato con un elastico dopo aver acceso un fumogeno. È poi risalito sulla cabina della gru dove è stato raggiunto dai soccorritori che l'hanno convinto a scendere.