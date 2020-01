Meningite, ambulatori aperti sabato e domenica nel Bergamasco

Per far fronte alla campagna di vaccinazioni straordinarie nel Basso Sebino contro la diffusione del meningococco di tipo C, resteranno aperti anche nel fine settimana gli ambulatori di Villongo, Predore, Sarnico e Grumello del Monte, tutti in provincia di Bergamo (LE FOTO DELLE CODE PER LA VACCINAZIONE). Domani prenderà invece il via la vaccinazione contro la meningite degli studenti direttamente nelle scuole da loro frequentate (I SOGGETTI A RISCHIO).

Gli orari degli ambulatori

Gli ambulatori di Villongo e Predore saranno aperti sabato 11 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30. Domenica, invece, dalle 9 alle 12. La struttura di Sarnico aprirà sabato, dalle 9 alle 15, e domenica, dalle 9 alle 13. Quello di Grumello resterà aperto sabato, dalle 9 alle 13, e domenica, dalle 9 alle 13.