L'autopsia prevista ieri sul cadavere del 12enne morto dopo un'operazione all'intestino il 30 dicembre all'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Lodigiano, è stata rinviata perché i medici che avrebbero dovuto procedere con l'esame necroscopico hanno trovato il cadavere congelato anziché semplicemente raffreddato, per cause ancora da accertare.

Il rinvio dell'esame

Si è quindi deciso di aspettare, in modo che la temperatura salendo possa consentire di procedere, sperando che il congelamento non abbia compromesso l'esito degli accertamenti. A quanto si apprende, la procura aveva aspettato la fine delle vacanze natalizie per dare la possibilità di partecipare all'accertamento ad almeno uno dei chirurghi dell'ospedale che hanno avuto in cura il 12enne.

La ricostruzione della vicenda

A quanto emerso, il ragazzino si è recato al pronto soccorso dell’ospedale per un forte mal di pancia, dopo un giorno di osservazione è stato operato al riacutizzarsi dei dolori, ma durante l’intervento ha avuto una crisi cardiaca che ne ha causato il decesso. Secondo quanto ricostruito, al suo arrivo è stato visitato al suo arrivo da un pediatra e da un medico d’urgenza. È stato valutato "con addome trattabile", quindi ritenuto non in pericolo di vita e trattenuto per valutare le sue condizioni nel corso delle ore. "Non appariva eccessivamente sensibile al dolore, l'addome non dava indicazioni gravi", avrebbero sostenuto i primi due specialisti.

La morte del 12enne

Il giorno successivo, però, il dolore si è fatto insopportabile, e un terzo medico, un chirurgo, ha deciso di operarlo. Gli è stata asportata parte dell’intestino, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Il cuore dello studente non ha retto sotto i ferri: sono stati sei gli arresti cardiaci nel corso dell'operazione, mente l'intestino era in ischemia. Stando a quanto è trapelato, l'intervento, in laparoscopia, si è presentato immediatamente molto difficile e nonostante tutti gli sforzi dei sanitari l'esito è stato negativo.