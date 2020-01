Ragazzo morto in ospedale nel Milanese: aveva occlusione intestinale

Si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, per un forte mal di pancia causato da un’occlusione intestinale il ragazzo di 12 anni morto lunedì pomeriggio. Dopo un giorno di osservazione, il 12enne è stato operato al riacutizzarsi dei dolori ma durante l’intervento ha avuto una crisi cardiaca che ne ha causato il decesso.

La vicenda

In base a una prima ricostruzione, visitato al suo arrivo da un pediatra e da un medico d’urgenza, è stato valutato "con addome trattabile", quindi non in pericolo, e trattenuto. Il giorno successivo, durante l’operazione, gli è stata asportata parte dell’intestino, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Stando a quanto si apprende, l’equipe medica è in stato di choc mentre i parenti hanno autorizzato la donazione delle cornee.

Regione ha istituito commissione di verifica

Dopo la morte del ragazzino, la Regione Lombardia ha istituito una "commissione di verifica" sul decesso. "Insieme alla Direzione Generale Welfare - si legge nel comunicato firmato dall’assessore Giulio Gallera - abbiamo incaricato l'Ats Città Metropolitana di Milano di istituire una commissione di verifica, con il compito di analizzare nel dettaglio tutte le procedure cliniche eseguite nei confronti del ragazzo dal suo arrivo in ospedale fino al drammatico decesso". Il presidente Attilio Fontana ha espresso "cordoglio e vicinanza" alla famiglia.