Smog a Milano, restano alti i livelli di polveri sottili

Restano alti i livelli di Pm10 a Milano, dove da ieri sono scattate le prime limitazioni per il traffico e per le temperature dei riscaldamenti. Anche ieri, secondo le rilevazioni dell'Arpa diffuse oggi, tutte le centraline della città hanno superato la soglia di attenzione per le polveri sottili fissata in 50 microgrammi per metro cubo, e le previsioni non sono favorevoli: il meteo nei prossimi giorni (in particolare lunedì e martedì) è favorevole all'accumulo degli inquinanti.

Le restrizioni in vigore

Da domani, la Regione ha deciso di revocare le misure temporanee di primo livello nei comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria, nella provincia di Como. Restano attive nelle 5 province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo. I dati, si legge in una nota della Regione, confermano superamenti diffusi del limite del PM10 con l'eccezione della fascia prealpina.