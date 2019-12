Esplosione in un appartamento nel Milanese: una persona ustionata

Sei persone sono rimaste coinvolte in un’esplosione avvenuta ieri sera, poco le 19:30, in un appartamento in via Udine a Senago, in provincia di Milano. A riportare le conseguenze più gravi è stata una ragazza di 20 anni, che ha rimediato ustioni di secondo grado. La deflagrazione, causata dal malfunzionamento di una stufa alimentata probabilmente con bioalcol, ha provocato anche il crollo di un muro divisorio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza lo stabile, e i sanitari del 118 con tre ambulanze e due automediche. Oltre alla 20enne ustionata, una donna di 59 anni ha riportato alcune contusioni a causa della caduta di un armadio che l'ha investita subito dopo lo scoppio. Altre quattro persone, valutate sul posto dai soccorri, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.