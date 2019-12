Villongo, altro caso di sepsi: ricoverata una 16enne

Una ragazza di 16 anni, di Villongo (Bergamo), è ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di una sepsi, un'infezione sulle cui cause stanno indagando i medici che l'hanno in cura da mercoledì sera. Nella giornata di oggi arriveranno gli esiti degli esami e si saprà se all'origine dell'infezione ci sia o meno il batterio - il meningococco C - che è costato la vita alla 19enne Veronica, anche lei di Villongo.

Il quadro clinico

Il quadro clinico è migliore per la giovane di 16 anni, come riferisce L'Eco di Bergamo. Questo caso e quello di Veronica non sarebbero collegati tra loro. La ragazza frequenta la seconda superiore in una scuola di Sarnico, dove oggi l'Ats ha organizzato un incontro formativo con i genitori e i compagni di classe. Ieri il Dipartimento di prevenzione della stessa Ats ha contattato i sindaci di Villongo e Sarnico, informandoli del ricovero della 16enne e del fatto che sono state avviate le relative indagini mediche. Sono anche già state avviate, in via precauzionale, le profilassi tra familiari e compagni di scuola.

Il sindaco: "Niente allarmisimi"

Cerca di tranquillizzare la comunità il sindaco di Villongo, Maria Ori Belometti, a seguito dei due casi di sepsi registrati negli ultimi giorni. "Cari concittadini, ho deciso di emettere un comunicato per evitare inutili allarmismi", si legge nel comunicato diramato dal primo cittadino. "Sono in contatto due volte al giorno con l'Ufficio di sanità pubblica, che monitora costantemente la situazione. Le indagini sanitarie e la profilassi necessaria sono in corso. Non c'è nessun pericolo per la cittadinanza", scrive Maria Ori Belometti.

