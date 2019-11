Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 23-24 novembre

Inaugura a Milano la mostra "Oro, 1320 - 2020. Dai Maestri del Trecento al Contemporaneo", alla Galleria Salamon fino al 31 gennaio, che propone un percorso incentrato sull’uso del metallo prezioso nell’arte. In arrivo a al Ma*Ga di Gallarate, invece, una personale del pittore campano Arcangelo. Per grandi e piccoli, un’esposizione fotografica dedicata alla fauna selvatica della Sardegna.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

"Oro" alla Galleria Salamon

Inaugura oggi la mostra "Oro, 1320 - 2020. Dai Maestri del Trecento al Contemporaneo", alla Galleria Salamon fino al 31 gennaio, che propone il confronto tra le opere del XIV e dell'inizio del XV secolo e i lavori di grandi artisti italiani degli ultimi 50 anni, come Fontana e Londero. Obiettivo del progetto è documentare come nei secoli si sia usato l'oro nelle arti figurative e quale significato abbia avuto.

Mostre ed eventi in corso a Milano a novembre 2019

"In Goude we trust" a Palazzo Giureconsulti

A Palazzo Giureconsulti arriva la mostra "In Goude We Trust!", dedicata a Jean Paul Goude, illustratore, regista e creativo francese che collabora da 30 anni con Chanel. Parte del percorso espositivo sono i film Égoïste del 1990 e Coco del 1992, disegni, ektachromes tagliati oltre ad una selezione delle sculture luminose esposte al Centre Pompidou di Parigi nel 2017. Fino al 31 dicembre. Orari: lun 14:30 – 19:00 mar mer ven dom 10:00 – 19:00 Giovedì 14:30 – 22:30 sab 10:00 – 22:30

Milano anni 60 a Palazzo Morando

Palazzo Morando, il museo dedicato a Costume Moda e Immagine, ospita la mostra "Milano anni 60. Storia di un decennio irripetibile": visitabile fino al 9 febbraio, l’esposizione raccoglie fotografie, manifesti, riviste, arredi e oggetti di design, testimonianze del fermento creativo che, negli anni del boom economico, caratterizzò il capoluogo lombardo. Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10.00 - 20.00, giovedì 10.00 - 22.30.

L’esercito di terracotta alla Fabbrica del Vapore

Alla Fabbrica del Vapore sbarca un’esposizione dedicata al celebre Esercito di terracotta cinese: trecento pezzi, tra soldati e oggetti, per "la più grande e completa ricostruzione", spiega il curatore Fabio Di Gioia, della colossale area archeologica che risale a 2.200 anni fa e si trova a Xi'an, nella parte orientale del Paese asiatico. Un percorso di 1.800 metri quadri, con 170 soldati, e sale espositive dove la fruizione è al centro, pensato soprattutto per le scuole. Orari: da mercoledì a lunedì 10.00 – 20.00, giovedì 10.00-23.00, martedì su prenotazione gruppi

Artemisia Gentileschi al Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini ospita fino al 26 gennaio L'adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi. Scelto come "Capolavoro per Milano 2019" ed esposto per la prima volta nel capoluogo lombardo, il dipinto di imponenti dimensioni (circa tre metri per due) fa parte di un ciclo decorativo realizzato per la cattedrale di Pozzuoli fra il 1636 e il 1637. Orari: martedì-domenica 10.00-18.00.

Canova e Thorvaldsen alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia ospitano fino al 15 marzo 2020 la mostra "Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna", che propone un confronto tra i due maestri della scultura neoclassica e romantica. Esposte 160 opere dei maestri italiano e danese. I due artisti, entrambi a Roma, ingaggiarono una delle più note e produttive sfide confrontandosi sugli stessi temi e soggetti e regalando all'arte alcuni dei capolavori più noti. Orari: mar - dom 9:30-19:30, giov 9:30-22:30.

Vivian Maier allo spazio Forma

Allo spazio Forma Meravigli di Milano sbarca la mostra ‘Vivian Maier. A colori’, che raccoglie una selezione di fotografie a colori, molte delle quali inedite, della ormai celeberrima “tata fotografa”. I pezzi, in mostra fino al 19 gennaio 2020, raccontano la quotidianità di un’America tra gli anni Cinquanta e la metà dei Settanta. Orari: mer-dom 11.00 – 20.00

La collezione Thannhauser dal Guggenheim a Palazzo Reale

La mostra ‘Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso’ raccoglie cinquanta tele dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento provenienti dal Guggenheim Museum di New York. Esposte opere di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas,Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. Fino all’1 marzo. Orari: Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

I love Lego alla Permanente

Prosegue al Museo della Permanente di Milano la mostra ‘I love Lego’, realizzata con oltre 1 milione dei celebri mattoncini colorati. All’interno del percorso espositivo, oltre ad alcune installazioni artistiche, le celebre ambientazioni, piccoli mondi in miniatura ricostruiti nei minimi particolari: intere città, scenari di fantasia tratti da storie di pirati e paesaggi medievali, fino agli splendori della Roma imperiale minuziosamente progettati da RomaBrick, uno dei LUG (Lego© User Group) più antichi d'Europa. Fino al 2 febbraio. Orari: tutti i giorni 9.30-19.30

Filippo de Pisis al Museo del Novecento

Il Museo del Novecento dedica a Filippo de Pisis un’ampia retrospettiva con oltre 90 dipinti dell’artista nato a Ferrara. La mostra, fino al 1 marzo, si sviluppa lungo un percorso cronologico che va dagli esordi del 1916, vicini alla pittura metafisica di de Chirico, fino al periodo dei ricoveri nella clinica psichiatrica di Villa Fiorita all’inizio degli anni Cinquanta. Orari: lunedì 14.30-19.30, mar, mer, ven, dom 9.30-19.30, gio e sab 9.30-22.30

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Arcangelo a Gallarate

"Le mie mani toccano la terra" è la personale dell'artista contemporaneo Arcangelo, in programma da domenica 24 novembre al 19 gennaio al Ma*Ga di Gallarate e all'Aeroporto di Milano Malpensa: il progetto vuole ripercorrere le più significative tappe della carriera del pittore campano.

Renato Guttuso ai Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Venticinque dipinti di Renato Guttuso, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano, vengono per la prima volta presentati nel capoluogo lombardo, in un percorso a temi che permette di valorizzare i dipinti e l'apparato fotografico, per la maggior parte inedito. La mostra, ai Musei Civici di Villa Mirabello, si potrà visitare fino al 6 gennaio 2020. Orari: martedì-domenica: 9.30-12.30 e 14-18

Eventi per bambini

"Wild Mediterranean Island” alla Wunderkammer Visionnaire

La mostra fotografica "Wild Mediterranean Island" raccoglie scatti del 35enne sardo Daniele Lorrai, rendendo protagoniste, fino al 9 dicembre, immagini della Sardegna più nascosta, lontana dal mare e dalle località turistiche, che ritraggono animali selvatici del Gennargentu, della Barbagia, dell'Ogliastra e dell'alta Baronia. Orari: da lunedì a venerdì 10.00-19.00 ; sabato 10.00-13.00 e 14.00-19.00.