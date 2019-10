Sono stati avviati alle 9.53 gli accertamenti per dichiarare la morte del bimbo di sei anni che venerdì scorso è precipitato per oltre dieci metri dalle scale della scuola ‘Pirelli’ di via Goffredo da Bussero, in zona Bicocca, a Milano (LA RICOSTRUZIONE). Il piccolo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove era stato operato per ridurre la pressione intracranica.

La caduta

L'incidente è avvenuto venerdì mattina attorno alle 9.45 quando il bambino ha chiesto di uscire per andare in bagno, permesso prima negato e poi concesso dall’insegnante di inglese presente in classe. Tornando verso l'aula, il piccolo sarebbe salito su una sedia per guardare oltre alla ringhiera e sarebbe caduto nella tromba delle scale, precipitando per una decina di metri. Le sue urla, interrotte dallo schianto, hanno lanciato l'allarme. È stato immediatamente soccorso dal personale della scuola e trasportato in ospedale con un grave trauma cranico, lesioni interne e la frattura del bacino. Ora, i medici hanno avviato l'iter per dichiarare la morte del piccolo.

Le indagini

L'ipotesi principale su cui si concentrano le indagini, coordinate dalla procura di Milano, è quella dell'omessa sorveglianza da parte dei docenti e del personale che lavora nella scuola, come i collaboratori scolastici, anche sulla base del regolamento dell'istituto sulla vigilanza degli alunni. Dai primi rilievi della polizia scientifica, infatti, non sono emerse violazioni alle norme di sicurezza da parte della scuola. Da quanto trapela, il fascicolo è ancora a modello 44, ossia con ipotesi di reato, ma senza indagati.