Milano, bambino di 6 anni cade dalle scale a scuola: è grave

A Milano un bimbo di sei anni è stato portato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni dopo essere precipitato, da un'altezza di dieci metri, nella tromba delle scale al secondo piano della scuola che il bambino frequenta, la Pirelli di via Goffredo da Bussero in zona Bicocca. Ha subito un gravissimo trauma cranico ed è in prognosi riservata. Il pm di Milano Francesco Ciardi, in vista dell'apertura di un fascicolo per lesioni colpose, ha disposto accertamenti sulla balaustra dove il bambino è caduto e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola.

L'incidente

L'incidente è avvenuto alle 9.45 quando, secondo la prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia Milano Monforte, il piccolo avrebbe scavalcato la balaustra finendo per precipitare nel vuoto fino al piano interrato. Arrivato all'ospedale, è stato portato in sala operatoria dove i medici stanno tentando di diminuire la pressione intracranica.

Le indagini

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il bimbo non sarebbe stato spinto, ma avrebbe fatto tutto da solo. I militari stanno ascoltando i suoi compagni, la dirigenza scolastica, gli operatori e gli insegnanti, cercando di capire anche se l'incidente sia avvenuto in un momento di ricreazione o durante l'orario scolastico.

I genitori: "La ringhiera delle scale è molto alta"

"Sono davvero scossa, non so davvero come possa essere successa una tragedia del genere, tra l'altro la ringhiera delle scale è molto alta", spiega la mamma di un'alunna di prima elementare che frequenta la classe a fianco di quella del bambino precipitato. Sul particolare della ringhiera alta si soffermano anche altri genitori: "La ringhiera è fine, ma è alta per noi che siamo grandi, quindi a maggior ragione per un bimbo di 6 anni".

Sottosegretaria Azzolina: "Ministero si attivi subito"

"Sto seguendo con apprensione quanto avvenuto a Milano", scrive in un post su Facebook la sottosegretaria all'Istruzione, Lucia Azzolina. "Esprimo forte vicinanza, innanzitutto, alla famiglia del bambino coinvolto e alla comunità scolastica. Sono eventi drammatici, che non dovrebbero assolutamente mai accadere. Mi auguro - conclude - che siano presto chiarite le dinamiche dei fatti. Chiederò al Ministro Fioramonti che il ministero si attivi subito per la propria parte".

Codacons: "Chiediamo accertamenti su tutte le scuole della provincia"

"Chiediamo alla Procura di svolgere accertamenti e verifiche su tutte le scuole della provincia - scrive in una nota il Codacons -, finalizzate ad accertare il livello di sicurezza degli istituti. Troppi gli incidenti che si verificano nelle scuole italiane e troppi gli istituti che non risultano in regola con le disposizioni relative alla sicurezza. È ora che la magistratura svolga verifiche a tappeto su tale delicato aspetto - afferma l'associazione -, che coinvolge la salute e l'incolumità di studenti e personale scolastico. Vogliamo inoltre sapere quanti e quali interventi di manutenzione e messa in sicurezza siano stati eseguiti nell'ultimo periodo sulle scuole del milanese e quanti fondi siano stati destinati dagli enti locali a tale scopo".

Data ultima modifica 18 ottobre 2019 ore 14:45