Linate Air Show, dopo Rockin’1000 è il giorno delle Frecce Tricolori

Dopo lo spettacolo, ieri sera, della Rockin’1000, la band più grande del mondo che ha visto tra le sue fila anche artisti del calibro di Manuel Agnelli e i Subsonica, oggi al Linate Air Show (LA DIRETTA) è stata la volta dell’attesissima esibizione delle Frecce Tricolori, che hanno volato sopra il cielo della città. Le piste dell'aeroporto di Linate, prima della riapertura ufficiale dello scalo, prevista per il prossimo 27 ottobre, si sono animate per tutto il giorno con il concerto di Cristina D'Avena, lo spettacolo di cabaret di Zelig e l'esposizione di aerei storici. All'evento hanno preso parte oltre 100mila spettatori.

Informazioni sulla viabilità

In occasione della manifestazione, Viale Forlanini, in direzione Linate, è chiuso al traffico fino al completo deflusso dei partecipanti, che è previsto intorno alle 3 di mattina di lunedì 14 ottobre. Consentito solo l'accesso ai pedoni, esclusa una corsia riservata ai mezzi d'emergenza. Sono previsti altri due accessi pedonali: uno sempre su viale Forlanini e uno in zona sud, in via Baracca nel territorio di Peschiera Borromeo. Chiuse anche le uscite di Linate della Tangenziale Est e il traffico dal centro città verso le tangenziali sarà deviato verso Piazza Ovidio, in via Mecenate fino a via Fantoli.

Come raggiungere Linate con i mezzi pubblici

Le linee di superficie saranno potenziate e saranno previste fermate in corrispondenza dei percorsi pedonali verso i varchi di ingresso dell’aeroporto. Bus 73: parte da via Gonzaga (tra piazza Duomo – piazza Diaz) e ferma in via Repetti (in corrispondenza del percorso pedonale di viale Forlanini, utile per raggiungere i varchi A e B) con capolinea in piazza Ovidio. Ultimi bus in partenza da piazza Ovidio verso via Gonzaga previsti verso la 1:30. Il tram 27 parte da piazza Fontana (Duomo M1-M3) e ferma in via Repetti (in corrispondenza del percorso pedonale di viale Forlanini - varchi A e B) e via Mecenate/Fantoli (in corrispondenza del percorso pedonale di via Fantoli, utile per raggiungere il varco C). Ultimi tram in partenza dalla fermata Mecenate/Fantoli verso piazza Fontana verso la 1:30. Il bus 45 parte dal capolinea M3 di San Donato e ferma in via Vittorini (in corrispondenza del percorso pedonale di via Baracca, utile per raggiungere il varco D) con capolinea a Lambrate M2. Ultimi bus in partenza da via Vittorini verso San Donato verso la 1:30. Le linee 45, 73, 88, 175 e 923 saranno deviate. Utili per raggiungere il percorso pedonale di Viale Forlanini anche le linee suburbane S5, S6 e S9 di Trenord. Tutte le modifiche di percorso e maggiori informazioni su come raggiungere l’aeroporto sul sito Atm e sul profilo Twitter dell'azienda.

Data ultima modifica 13 ottobre 2019 ore 18:14