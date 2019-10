Oltre 150 mila partecipanti

Secondo gli organizzatori questa due giorni di eventi nello scalo di Linate porterà un afflusso di circa 150 mila persone e per l'occasione Viale Forlanini, in direzione Linate, resterà chiuso al traffico fino al completo deflusso dei partecipanti, previsto intorno alle 3 di mattina di lunedì 14 ottobre. Sarà permesso solo l'accesso ai pedoni, esclusa una corsia riservata ai mezzi d'emergenza. Sono stati previsti altri due accessi pedonali: uno sempre su viale Forlanini e uno in zona sud, in via Baracca nel territorio di Peschiera Borromeo.