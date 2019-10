Non proviene da una fonte anonima il file audio registrato durante la riunione al Metropol di Mosca in cui sarebbe avvenuta, il 18 ottobre scorso, la presunta trattativa per la compravendita di petrolio volta a portare nella casse della Lega 65 milioni di dollari. Il giornalista dell'Espresso che aveva consegnato la registrazione alla Procura ha semplicemente esercitato il diritto di non rivelare la fonte di provenienza dell’audio. Lo rende noto il Tribunale del Riesame di Milano motivando la sentenza con cui ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Gianluca Savoini contro i sequestri. L'avvocato Lara Pellegrini, difensore del leghista e presidente dell'Associazione Lombardia-Russia indagato per corruzione internazionale, nell'udienza del 5 settembre scorso aveva sostenuto l'inammissibilità dell'audio come prova in quanto non ne era certa la provenienza e, di conseguenza, l'illegittimità delle perquisizioni e dei sequestri di cellulari e documenti a carico di Savoini.

L'istanza della difesa di Savoini

Da quanto trapela le motivazioni del Tribunale dei Riesame sono state depositate qualche giorno fa. La tesi del legale Lara Pellegrini, respinta dai giudici, ruotava principalmente attorno al fatto che quell'atto istruttorio si fondava, come fonte di prova, su una registrazione che era inutilizzabile non solo perché in lingua inglese ma soprattutto in quanto non si sapeva da chi era stata effettuata. Da quanto è stato riferito, i giudici del Riesame hanno sostenuto che la fonte in realtà non era anonima ma semplicemente non è stata rivelata dal giornalista dell'Espresso che aveva consegnato il file audio ai pm e che, sentito in Procura a Milano, si era avvalso del segreto professionale e quindi del diritto di non rivelarla. Quanto al fatto che la registrazione era in lingua inglese i giudici hanno fatto notare che lo stesso Savoini, uno dei tre italiani al tavolo della presunta trattativa alla quale hanno partecipato altrettanti personaggi russi, parlava in inglese.

Data ultima modifica 03 ottobre 2019 ore 18:11