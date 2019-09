La bambina di due anni, precipitata per otto piani nella tromba delle scale di un palazzo del centro di Milano, in viale Regina Margherita, con la madre che è morta sul colpo, è intubata e ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Niguarda. Arrivata in ospedale con frattura al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari, la bambina ha subito ieri alcuni interventi e la prognosi resta riservata.

La vicenda

Nel pomeriggio di ieri una donna di 43 anni era arrivata davanti all'edificio in viale Regina Margherita, si era rivolta alla portinaia chiedendo indicazioni per un ufficio legale che si trova al piano terra. Una volta entrata, però, la 43enne non si era diretta verso lo studio, ma era salita all'ottavo piano da dove si era gettata con la bambina. La donna temeva le portassero via la bambina per affidarla ad altri: in passato le avevano già tolto due figli per, sembra, problemi di tossicodipendenza.