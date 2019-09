Restano gravissime le condizioni di Stefano Mecca, vicepresidente dell'aeroclub Bergamo, ricoverato in seguito all'incidente in cui sabato mattina si è schiantato il suo aereo da turismo Mooney M20k (FOTO). A suo carico è stato aperto un fascicolo per disastro aviatorio colposo e omicidio e lesioni plurime colposi. L'uomo, alla guida del velivolo, non ha infatti specificato alla torre di controllo di Orio quale fosse il problema tecnico che lo aveva portato a optare per l'atterraggio, durante il quale si è verificato lo schianto in cui è morta la figlia 15enne Marzia. La gemella della vittima, Silvia, e la sorella maggiore Chiara, sono ricoverate a Milano e Bergamo.

Iniziata la rimozione del velivolo

Oggi è iniziato il recupero dell'aereo da turismo dall'aeroclub bergamasco. Il perito nominato dalla Procura della Repubblica, Alberto Forchini, ha ispezionato il vano oli come disposto dal sostituto procuratore Maria Cristina Rota e dal pm Silvia Marchina. Il sopralluogo è durato un'ora con gli agenti della Polizia di Stato che hanno bloccato la zona. Sul posto i vigili del fuoco di Milano, Bergamo e una del Nucleo batteriologico, chimico e radiologico, che è intervenuta per le operazioni di travaso del carburante.

Domani i funerali della 15enne

Saranno celebrati domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Fiorano al Serio, i funerali di Marzia. Questa sera, alle 21, è in programma una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire. Alla camera mortuaria, allestita nella Casa del commiato di Albino, è un continuo viavai di familiari e amici della ragazza, increduli per l'accaduto.