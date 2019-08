Casargo, 80 sfollati per il maltempo. Strade travolte dal fango: VIDEO

Ottanta persone sono state evacuate a Casargo, in provincia di Lecco, a seguito dell’esondazione provocata dal maltempo che ha colpito il paese ieri sera, martedì 6 agosto (FOTO). Lo rende noto l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) che ha dichiarato cessato alle 23.35 di ieri lo stato di maxiemergenza. Una frana inoltre ha travolto un parcheggio: sul posto è intervenuto il personale del soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone e a seguito di verifiche è stato possibile accertare l’assenza di persone al di sotto della massa di pietre e fango. Trenta i tecnici operativi per tutta la notte, insieme con Vigili del fuoco e le autorità. Le squadre di soccorso sono ancora sul posto nell'attesa che la situazione torni alla normalità.

Strada bloccata e alpeggi isolati

La bomba d'acqua che ha provocato frane ed esondazioni complica anche la situazione degli allevatori, rimasti bloccati in diversi alpeggi isolati insieme con le loro capre e mucche.

A renderlo noto è la Coldiretti Lombardia: "La strada che dal paese porta in quota - spiega in una nota - è bloccata per via degli smottamenti provocati dall'acqua caduta con violenza. Gli allevatori non possono quindi tornare a valle e in alcuni casi si segnalano anche animali dispersi. Danni anche nel Comune di Dervio - continua la Coldiretti - dove un nubifragio ha distrutto le piante di un vivaio".

Fontana: "La regione è al lavoro"

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Ho contattato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, e gli ho espresso la solidarietà e la vicinanza di Regione Lombardia. Gli ho anche comunicato che gli uffici regionali e i volontari di Protezione civile sono al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità. Un discorso che, ovviamente, vale per tutte le altre zone della Lombardia colpite dal maltempo di queste ultime ore", le sue parole.

