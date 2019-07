Questa mattina a Milano l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani, ha dato il via, in Piazza del Cannone, a "Clean the Oceans Pavilion" posando la prima bottiglia di plastica, un piccolo gesto per sensibilizzare e costruire insieme a tutti i milanesi la prima installazione artistica collaborativa per contrastare la plastica negli oceani. Il progetto nasce dalla partnership tra SUPER-Scuola Superiore d'Arte Applicata del Comune di Milano e lo studio Thailandese all(zone), promosso da Adidas e realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione di Coripet.

Le dichiarazioni

"Grazie a questa installazione, arte e innovazione si fondono contribuendo ad ampliare le azioni del progetto 'Milano Plastic Free' promosso dall’Amministrazione che intende fare della nostra città la prima realtà italiana a limitare ed eliminare l'utilizzo delle plastiche monouso. Un'installazione artistica che nasce dalla collaborazione di tutti i milanesi che con un piccolo gesto, come quello di portare qui una singola bottiglia di plastica, possono concorrere a promuovere atteggiamenti e comportamenti virtuosi capaci di modificare le abitudini di tutti noi. Comportamenti che auspichiamo possano diffondersi con successo in tutta la città contribuendo alla salvaguarda dell'ambiente e degli oceani", il commento di Tajani.



L'allestimento

Da oggi, sabato 13 luglio, a martedì 16 luglio tutti i cittadini sono chiamati a partecipare alla costruzione dell'installazione per trasformare il contenitore di liquidi più diffuso, la bottiglia di plastica, in un padiglione, simbolo dell'impegno nella lotta contro l'inquinamento. Chiunque può contribuire raccogliendo e portando le proprie bottiglie in Piazza del Cannone. Per iniziare a recuperare le bottiglie, SUPER ha attivato in queste settimane una raccolta diffusa in tutta la città, coinvolgendo istituzioni, bar, hotel, palestre, condomini e liberi cittadini invitandoli a conservare le proprie bottiglie per la costruzione dell'opera. Tra i sostenitori, il Reparto dei Giovani Adulti della Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco di Cataldo", i cui detenuti si sono impegnati a raccogliere le bottiglie consumate all'interno del Reparto.



Secondo progetto

Infine, il progetto "Clean the Oceans Pavilion" non si esaurisce con la fine dell’installazione il 16 luglio: le 19mila bottiglie saranno riciclate e trasformate in nuove bottiglie da Coripet, consorzio riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che nasce con lo scopo di realizzare un vero progetto di economia circolare.