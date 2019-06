"Sono tranquillo per settembre, anzi: non vedo l'ora". Così Marco Carta parla del processo che dovrà affrontare per furto aggravato in concorso per l’episodio avvenuto alla Rinascente di Milano in cui erano state sottratte alcune magliette. Finito in manette insieme a una donna, l’arresto di Carta non era stato convalidato.

Le parole di Marco Carta

"Le critiche social mi hanno fatto male", ha aggiunto il cantante riferendosi alle reazioni alla notizia del suo fermo. "Bisognerebbe avere un patentino per i social - ha detto ancora Carta -, passare un esame. Non è possibile scrivere insulti pesanti a muso duro e a cuor leggero. Io ho una bella corazza ma sono un essere umano, ero spezzato e mi sto ricongiungendo ora". Per Carta anche i media hanno le loro colpe: "La stampa stessa - ha osservato - ha fatto dei titoli pesanti". Del furto "non ero conscio, altrimenti - dice alludendo al fatto che le magliette siano state trovate nella borsa della donna che lo accompagnava quel giorno - mi sarei dissociato o l'avrei impedito".