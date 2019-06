Marco Carta, è un'infermiera di Cagliari la donna indagata per furto

La 53enne indagata con Marco Carta per il furto di magliette, per un valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano, è un'infermiera di Cagliari. Si tratta di Fabiana Muscas che lavora all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo. La notizia è stata riportata sui quotidiani sardi e su Il Corriere della Sera, secondo i quali Carta e Muscas sarebbero amici da tempo. Erano insieme anche sabato scorso, giorno nel quale i due sono stati fermati dalla security della Rinascente di piazza Duomo e poi arrestati dalla polizia locale. Il giudice però non ha convalidato l'arresto per il vincitore di Sanremo 2009, che dovrà comunque comparire il 20 settembre davanti ai giudici per difendersi dall'accusa di furto aggravato.

La convalida della donna per l'arresto

Per Muscas, al contrario, c'è stata la convalida dell'arresto, anche se per nessuno dei due sono state disposte misure cautelari. Nel frattempo, l'ordine degli infermieri di Cagliari annuncia di voler svolgere approfondimenti visto che "a un primo controllo", la donna non risulterebbe iscritta all'albo: "Se tale dato venisse confermato, costei eserciterebbe la professione infermieristica senza il requisito dell'iscrizione all'Albo e quindi al di fuori delle norme vigenti in materia", spiega l'ordine.