Tangenti in Lombardia, Bordonaro: “Comi a pranzo con Caianiello”

Nel corso di un pranzo, durante il congresso del Ppe di fine settembre 2018, Nino Caianiello, presunto 'burattinaio' di un sistema di tangenti e appalti truccati, Lara Comi, eurodeputata uscente di FI, e Carmine Gorrasi, ex responsabile di FI a Varese, avrebbero discusso della necessità di costituire delle società per far transitare soldi al fine di realizzare finanziamenti elettorali facendo rientrare parte del denaro a Caianiello. Questo quanto messo a verbale da Laura Bordonaro, ex presidente del Cda di Accam, società partecipata di gestione dei rifiuti dell'Alto Milanese con sede a Busto Arsizio, in provincia di Varese, finita ai domiciliari nell'inchiesta che il 7 maggio ha portato a 43 misure cautelari.

Le dichiarazioni di Bordonaro

Bordonaro è stata ascoltata dagli inquirenti nei giorni scorsi e il suo verbale è stato depositato agli atti del Riesame. Alla fine dell'interrogatorio, nel corso del quale la manager avrebbe confermato un episodio di presunta turbativa d'asta in Accam, a domanda del suo legale, l'avvocato Lorenzo Meazza, ha fatto mettere a verbale ciò che avrebbe sentito nel corso di un pranzo al congresso del Ppe a settembre 2018. Avrebbe sentito discutere Caianiello (ora in carcere), Lara Comi e Gorrasi, diventato responsabile varesino di Fi dopo Comi e tre giorni prima di essere arrestato, della necessità di costituire delle società che sarebbero servite per far transitare soldi sia per finanziamenti elettorali, sia per far rientrare del denaro a Caianiello. Nel frattempo, il Riesame ha confermato altre misure cautelari, tra cui quelle di Davide Borsani, finito ai domiciliari, e Herny Bonini, che ha l'obbligo di firma.