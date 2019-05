Tangenti in Lombardia, i PM: “Tatarella deve restare in carcere”

I PM di Milano Luigi Furno e Silvia Bonardi, assieme all'aggiunto della Dda Alessandra Dolci, hanno insistito davanti al Tribunale del Riesame affinché Pietro Tatarella, ex consigliere comunale milanese e candidato di Fi alle europee travolto dall’inchiesta sulle tangenti in Lombardia, resti in cella. Secondo i PM, la misura cautelare in carcere è essenziale perché le indagini sul sistema di corruzione, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti alla politica sono ancora in corso.

La richiesta della difesa

Il legali del politico di Forza Italia, gli avvocati Nadia Alecci e Luigi Giuliano, hanno chiesto invece ai giudici che Tatarella, arrestato assieme ad altre 27 persone lo scorso 7 maggio, torni in libertà e, secondariamente, agli arresti domiciliari. Secondo la difesa, per quanto riguarda l'accusa di finanziamento illecito ci sarebbero soltanto "violazioni di tipo amministrativo e non penale". Per i PM invece un finanziamento da 25 mila euro venne dichiarato da Tatarella ma usato da Fabio Altitonante, altro politico forzista arrestato. Per la difesa, però, Tatarella era "mandatario elettorale" di Altitonante.