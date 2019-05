Adunata degli Alpini a Milano: tutti i servizi di Trenord e Atm per l’occasione

Dal 10 al 12 maggio il capoluogo lombardo ospiterà la 92esima edizione dell’adunata nazionale degli alpini (FOTO). Per agevolare lo svolgimento degli eventi legati alla manifestazione Trenord e Atm hanno predisposto biglietti speciali e potenziato i treni.

Il biglietto speciale di Trenord

In occasione dell'adunata Trenord ha ideato un biglietto speciale da 10 euro di libera circolazione su tutti i servizi della Lombardia, valido per tre giorni anche per i servizi ATM. Trenord ha anche creato una tessera elettronica personalizzata 'Adunata Nazionale Alpini', in tiratura limitata, su cui è possibile caricare il biglietto speciale. Inoltre, l'azienda ferroviaria metterà in campo un piano straordinario di potenziamento delle composizioni, aggiungendo nel weekend oltre 130 mila posti a 390 corse, per un totale di 300 mila sedili a disposizione dei viaggiatori per raggiungere Milano.

Atm, predisposto un servizio straordinario

Atm ha predisposto un servizio straordinario per facilitare gli spostamenti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni. Inoltre, per l'occasione ha emesso un biglietto speciale in vendita in tutte le rivendite e alle emettitrici automatiche presenti in metropolitana. Domenica 12 maggio tutte le linee della metro saranno potenziate con treni aggiuntivi.

Gli orari degli ultimi treni della metro di venerdì e sabato

Venerdì 10 e sabato 11 maggio tutte le linee della metropolitana resteranno in servizio fino alle ore 2 circa. Ecco tutti gli orari di partenza degli ultimi treni dalle principali stazioni del centro. Linea M1: a Duomo per Bisceglie ore 2:01, a Duomo per Rho Fiera ore 1:51, a Duomo per Sesto FS ore 2:04. Linea M2: a Cadorna per Cascina Gobba ore 1:59, a Cadorna per Abbiategrasso ore 2:09. I treni non proseguono sulle diramazioni interurbane di Gobba-Gessate/Cologno e di Famagosta-Assago. Linea M3: a Duomo per Comasina ore 2:00, a Duomo per San Donato ore 2:00. Linea M5: a Garibaldi per Bignami ore 2:14, a Garibaldi per San Siro Stadio ore 2:14.

Linee notturne dopo le 2 e NM1 fino a Rho Fieramilano

Dopo la chiusura delle metropolitane si potrà viaggiare con i bus della rete notturna. Nelle notti di venerdì 10 e sabato 11 maggio i bus sostitutivi della linea NM1 prolungano il percorso fino a Rho Fieramilano.

Bus 80 potenziato verso le stazioni metropolitane

Nelle sere di venerdì 10 e sabato 11 e per l’intera giornata di domenica 12 la linea 80 sarà potenziata per facilitare gli spostamenti dalle aree di sosta nella zona di via Novara verso le stazioni della metropolitana di San Siro M5 Molino Dorino M1.