Potrebbero essere ben 500 mila i partecipanti alla 92esima adunata nazionale degli Alpini che si svolgerà dal 10 al 12 maggio a Milano. Tra gli appuntamenti più attesi la cerimonia dell'alzabandiera, in scena venerdì 10 maggio alle 10 in Piazza Duomo e la sfilata della bandiera di guerra per le vie del centro che partirà alle 18.30 da Palazzo Cusani. L’evento clou sarà però la sfilata di domenica 12 maggio, alla quale prenderanno parte 80 mila 'penne nere'. Quella del 2019 sarà anche l'Adunata del Centenario dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana), fondata l'8 luglio 1919 proprio a Milano. Atm ha previsto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni (LE INFO). Domenica 12 maggio l'Area C sarà pedonalizzata.

Il percorso della sfilata

La sfilata di domenica 12 maggio partirà alle 9 da corso Venezia e attraverserà il centro storico passando da piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Orefici, piazza Cordusio, via Dante, per poi sciogliersi in largo Cairoli e nei due bracci di Foro Bonaparte. A seguire la chiusura dell'adunata in Piazza Duomo. Sarà possibile assistervi ai lati del percorso. Lungo tutto il tragitto e in viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, via Manin, via Palestro, viale Majno e viale Bianca Maria, saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli dalle ore 00.00 di domenica 12 maggio alle ore 7 di lunedì 13 maggio.

Gli eventi della manifestazione dedicata agli alpini

Tanti gli eventi della tre giorni meneghina dedicata agli alpini. Il 10 maggio alle 14, sarà inaugurata al Parco Sempione la Cittadella degli alpini, allestita dall'Esercito e dalla Protezione Civile. Sabato alle 12, "meteo permettendo" spiegano gli organizzatori, si potrà ammirare il lancio dei paracadutisti all'Arena Civica. Alle 16 in Duomo si terrà la messa in suffragio di tutti i Caduti, mentre alle 20 prenderanno il via i concerti dei cori e delle fanfare in piazza Mercanti, Galleria, piazza San Carlo e piazza del Liberty. In totale sono 80 i cori e 20 le fanfare che animeranno per tre giorni la città.

La Cittadella degli alpini e le aree attrezzate

In piazza del Cannone, all’interno di parco Sempione, verrà allestita la Cittadella degli Alpini. Le aree verdi di via San Romanello e di via Cardellino e le aree parcheggio di via Novara e via Tesio sono state messe a disposizione del Comitato organizzatore dell’Adunata, che ha provveduto ad attrezzarli con i servizi necessari, per l’accoglienza degli Alpini che pernotteranno in città con tende e camper. Stessa funzione avranno gli ex scali ferroviari Farini e Romana. I volontari del Servizio d’Ordine degli Alpini saranno ospitati negli spazi della Fabbrica del Vapore. Previsto anche l’uso di altri spazi demaniali dello Stato, tra i quali le caserme XXIV maggio e Montello per gli alloggi del personale militare e di volontari di Protezione civile, veterinari e sanitari, cinofili e muli dell’Associazione Nazionale Alpini. Per tutte le aree accoglienza AMSA ha potenziato i servizi di raccolta rifiuti.

L'Area C durante la manifestazione

Dalle ore 7 alle 21 di domenica 12 maggio all’interno dell'Area C di Milano potranno circolare soltanto i veicoli dei residenti all’interno della Ztl diretti alle proprietà private o alle aree di sosta fruibili con pass residenti e i veicoli al servizio delle persone con disabilità con ridotte capacità motorie muniti di contrassegno. I passi carrai degli edifici che si trovano lungo il percorso della sfilata conclusiva della manifestazione non potranno essere utilizzati in uscita né in entrata durante lo svolgimento del corteo. È previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dalla mezzanotte dell’11 maggio alle ore 7 del 13 maggio nei tratti di strada interessati dagli eventi programmati: via delle Ore, via Pecorari, via Rastrelli, piazza Diaz, via Baracchini, largo Schuster, via Gonzaga, via Palazzo Reale (lato civici dispari da largo Schuster a via Larga), via San Clemente (da via Larga a via delle Ore); divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Silvio Pellico dalle ore 7 alle ore 22 del 12 maggio 2019.

Atm, predisposto un servizio straordinario

Predisposto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni. Inoltre, per l'occasione Atm ha emesso un biglietto speciale in vendita in tutte le rivendite e alle emettitrici automatiche presenti in metropolitana. Venerdì e sabato le linee della metropolitana resteranno in servizio fino alle ore 2 mentre domenica 12 maggio tutte le linee saranno potenziate con treni aggiuntivi. Prolungate anche le linee notturne degli autobus. Tram, bus e filobus potranno subire deviazioni e rallentamenti.