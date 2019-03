Stramilano, 52enne colpito da arresto cardiaco: ricoverato

Un uomo di 52 anni è stato colpito da un arresto cardiaco in via Guido D'Arezzo, a Milano, mentre stava partecipando alla Stramilano. L'uomo, immediatamente soccorso, è stato portato in codice rosso al Policlinico, dove si sta riprendendo, anche se per il momento rimane in prognosi riservata. A Milano oltre 60mila runner per la Stramilano: è record