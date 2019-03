Milano, al via la Stramilano con oltre 60mila runner: è record

È record di partecipanti alla Stramilano, la mezza maratona giunta alla sua 48esima edizione che si tiene oggi a Milano. Sono infatti oltre 60mila gli iscritti, che si sono ritrovati in Piazza Duomo, dove alle 9 il sindaco Giuseppe Sala ha dato il via alle due gare non competitive: la dieci chilometri, che conta il maggior numero di runner, e la Stramilanina da cinque chilometri, riservata ai runner più piccoli, il cui arrivo è previsto all’Arena Civica. Il più anziano partecipante è Giovanni, 84 anni, che sogna di vincere la 10 chilometri, la più giovane Anita, di appena sei mesi, portata in carrozzina da mamma e papà. (FOTO)

La gara agonistica

La 21 chilometri agonistica parte invece da Piazza Castello, con madrina la showgirl e runner Federica Fontana e oltre ottomila atleti (mille in più dello scorso anno). Tremila le persone impegnate nell'organizzazione dell'evento, circa la metà per la sicurezza. Nelle vie interessate dal percorso bus e tram Atm subiranno deviazioni e rallentamenti, mentre la stazione Duomo della metropolitana resterà chiusa fino al termine della corsa.

Sala: “Stramilano bellissimo biglietto da visita”

"È un bellissimo biglietto da visita per Milano. Questo clima così positivo è un salto di qualità per la città". Lo ha detto il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, commentando l'immagine di Piazza Duomo colorata dalle migliaia di runner che partecipano alla Stramilano. "Noi siamo in corsa per le Olimpiadi invernali del 2026 e tra le cose che vengono considerate dal Cio c'è proprio la capacità della città e dei cittadini di accogliere. L'abbiamo fatto con l'Expo, vogliamo rifarlo con le Olimpiadi", ha detto Sala rilanciando la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali. "Questa è una città molto organizzata, capace di gestire eventi anche molto complessi. Adesso la prossima sfida, ancora più difficile ma gioiosissima, sarà l'adunata degli Alpini, che aspettiamo con tanto affetto", ha aggiunto.