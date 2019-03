Buccinasco, investe mamma e 4 bimbi: arrestato 28enne

Un 28enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni stradali e omissione di soccorso per aver provocato un incidente che ha coinvolto quattro bambini e una donna a Buccinasco, in provincia di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 18 marzo.

L'incidente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'automobilista avrebbe travolto la donna, 30 anni, che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Lario assieme ai tre figli di 5, 6 e 7 anni e alla nipote di un anno. La 30enne è rimasta illesa mentre i bimbi hanno riportato gravi lesioni. I piccoli sono stati trasportati d'urgenza agli ospedali Niguarda e San Paolo di Milano e all'ospedale di Bergamo, secondo i medici non sono in pericolo di vita.

Le indagini

Da quanto emerso dall'attività investigativa dei carabinieri di Corsico, che hanno rintracciato l'autista, l'uomo stava viaggiando a una velocità superiore al consentito. La vettura, una Alfa Mito i cui documenti erano in regola, è stata sequestrata e il conducente sottoposto ai test dell'alcol e della droga, i cui esiti non sono ancora noti. Intanto il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.