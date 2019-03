Buccinasco, pirata della strada investe mamma e 4 bimbi: preso

Un pirata della strada ha investito a Buccinasco, in provincia di Milano, una donna di 29 anni in compagnia di quattro bambini, tre figli e una nipotina. L'uomo alla guida dell'auto è stato rintracciato e fermato dai carabinieri circa un'ora dopo l'incidente che è avvenuto verso le 17 di lunedì 18 marzo, in via Lario.

L'incidente

Il ferito più grave è il bimbo di 5 anni che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferite anche le tre bambine di sei, sette e un anno. Quest'ultima si trovava nel passeggino quando il gruppo è stato travolto dall'auto, le bimbe ferite sono state portate all'ospedale Niguarda e all'ospedale San Carlo.