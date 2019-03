Ennesima brusca frenata di un treno della metropolitana a Milano. È avvenuto alla fermata Cassina de' Pecchi, lungo la linea 2, nell'hinterland della città. A causa dell'accaduto sono rimaste ferite lievemente due persone. La circolazione non è stata sospesa. L'episodio è avvenuto a due giorni dall'improvvisa frenata di un treno della linea 1, all'altezza della banchina di Cadorna, in cui i contusi erano stati nove. Qualche giorno prima, il 4 marzo, un altro caso, questa volta tra Piola e Loreto, fermate della linea 2.

Assessore Granelli: "Frenate brusche sono dimuite nel 2018"

"Atm sta lavorando su due aspetti - ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, riferendo in Consiglio comunale in merito agli episodi avvenuti a distanza di pochi giorni -. Il primo è un graduale ammorbidimento della frenata, per averla meno brusca e quindi non avere le conseguenze che ci sono state in questi giorni. Il secondo è relativo alla logica del sistema, perché si possa tarare meglio il passaggio alla frenata di emergenza". Secondo Granelli gli episodi di frenate brusche "sono aumentati in tre anni per poi diminuire nel 2018. Nel 2015 sono state 67, nel 2016 sono salite a 79, nel 2017 sono salite ancora a 109, per poi scendere nel 2018 a 83". Atm sta lavorando per "affinare il rilevamento della criticità - ha concluso l'assessore -, ma in ogni caso crediamo sia meglio avere un episodio di frenata o di rallentamento in più rispetto ad un incidente che porterebbe conseguenze più gravi".