“Voi siete una poderosa testimonianza politica che l'Italia non è solo il Paese che viene descritto. Da qui, da Milano può ripartire un'idea diversa d'Italia". Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la manifestazione antirazzista, 'People, prima le persone', in corso a Milano nel pomeriggio di sabato 2 marzo (FOTO). I numerosi cittadini che hanno partecipato sono un forte segnale per il primo cittadino che prosegue: "Non posso fare a meno di dire grazie di essere qua, la politica si fa in tanti modi, ma non lasciatela solo ai politici, fatela voi". All'avvio della manifestazione il primo cittadino ha esordito affermando: "Tutti noi, indipendentemente dalla parte politica, siamo convinti che siamo a uno spartiacque, uno spartiacque tra apertura e chiusura, tra qualche sogno autarchico, che si manifesta nell'idea di trasmettere solo canzoni italiane alla radio, e una visione internazionale". E ancora: "Se c'è una città che può dimostrare i benefici di una visione internazionale – ha proseguito il sindaco – quella è Milano e non è solo il tema del rapporto sull'immigrazione: sono i dati, i dati delle tantissime imprese aperte da stranieri a Milano e il fatto che nelle nostre scuole pochissimi bambini immigrati hanno bisogno di assistenza con l'italiano perché alla fine sono bambini italiani".