A Milano “People, prima le persone”, il corteo contro il razzismo

Tra poche ore, intorno alle 14, a Milano inizierà il corteo "People, prima le persone", manifestazione contro il razzismo. A organizzarla una rete di 25 associazioni, tra le quali Acli, Anpi, Amnesty International, Arci, Comunità di Sant’Egidio, Emergency, Libera, I sentinelli e Terres des hommes. L'appello al corteo ha indicato gli obiettivi: "La politica della paura e la cultura della discriminazione vengono sistematicamente perseguite per alimentare l’odio e per creare cittadini e cittadine di serie A e di serie B. Per noi, invece, il nemico è la diseguaglianza, lo sfruttamento, la condizione di precarietà". E ancora: "Crediamo che la buona politica debba essere fondata sull’affermazione dei diritti umani, sociali e civili perché pensiamo che le differenze non debbano mai diventare occasione per creare nuove persone da segregare, nemici da perseguire, ghettizzare o emarginare". Il contrasto al dl Sicurezza e alle linee di governo targate Lega in tema di migranti, è una delle motivazioni per scendere in piazza il 2 marzo, ma chi ha organizzato il corteo non ha nessuna intenzione di rinchiudere l’iniziativa in un unico perimetro.

L'appello di Giuseppe Sala

Nei giorni scorsi, su Facebook, lo stesso sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala aveva fatto un appello attraverso un videomessaggio: "Vi dico i miei buoni motivi per esserci. Perché voglio testimoniare la mia volontà di essere contro ogni forma di discriminazione, per colore della pelle, razza, genere, orientamento sessuale, salute. Voglio stare con voi per un momento di allegria, faremo questa marcia con la musica, non ci saranno i soliti discorsi politici alla fine".

Le dichiarazioni

Poi, nella giornata di ieri, venerdì 1 marzo, il sindaco Sala era tornato sul corteo a Milano: "Non sarà una piazza anti Salvini. Sarà letta come la si vuole leggere, ma per me non sarà così. Per me questa manifestazione è un modo per sottolineare quella che è la mia linea politica e devo dire che posso essere accusato di tutto ma non di portare avanti idee diverse da quelle che avevo promesso in campagna elettorale", ha detto il primo cittadino a margine del congresso di LegaCoop Lombardia. Poi: "Il nostro modello oggi è poco di moda, per cui è molto importante che cerchiamo giorno per giorno, al meglio, con fatica di dimostrare che si può. I dati stanno dicendo che si può, perché sembra paradossale ma la città con il 19% di immigrati è anche la città che fa il 10% del Pil italiano".