Incidenti montagna, recuperata la salma del 25enne nel Bergamasco

La salma di Emanuele Milesi è stata recuperata. Il ragazzo di 25 anni di Piazza Brembana, in provincia di Bergamo, è precipitato ieri, venerdì 4 gennaio, nella zona del Pizzo del Becco (LEGGI QUI). Nella mattinata di ieri, il giovane era uscito per andare in montagna, ma quando in serata non ha fatto rientro a casa, i familiari hanno dato l'allarme.

I soccorsi

Sono stati impegnati nelle ricerche i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco: verso le 2.30 della scorsa notte hanno ritrovato il corpo del giovane sotto la parete sud-est del Pizzo del Becco, a 2.200 metri di quota. Emanuele Milesi era guardiano delle dighe dell'Enel e conosceva bene la zona.