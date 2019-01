Incidenti montagna, 25enne muore dopo caduta nel Bergamasco

Tragedia sulle montagne bergamasche. Un ragazzo di 25 anni, di Piazza Brembana (Bergamo), è morto in seguito a una caduta durante un'escursione nella zona del Pizzo del Becco. Lo ha reso noto il soccorso alpino. Il giovane era uscito ieri, giovedì 3 gennaio, in mattinata per andare in montagna. Quando la sera non è rientrato a casa, i familiari, allarmati, hanno chiesto aiuto.

Le ricerche del ragazzo

Impegnati nelle ricerche i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Hanno battuto le probabili zone in cui poteva essersi diretto, tra cui il sentiero che porta ai Laghi Gemelli. Il corpo del giovane è stato poi ritrovato sotto la parete sud-est del Pizzo del Becco, a 2200 metri di quota.