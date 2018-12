Con rito abbreviato il Gup di Milano, Alessandra Cecchelli, ha condannato all'ergastolo Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato dell'omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa con 85 coltellate lo scorso febbraio nella sua abitazione di via Brioschi. Accolte in pieno le richieste del PM Cristiana Roveda (LEGGI QUI).

La condanna

Garlaschi, presente per la prima volta in aula, è stato così condannato all'ergastolo e all'isolamento diurno, oltre che per omicidio, anche per vilipendio di cadavere in quanto aveva bruciato parti del corpo della giovane, e per sostituzione di persona, in quanto aveva sempre fatto credere a Jessica che sua moglie fosse sua sorella.

I risarcimenti

Il giudice, che depositerà le motivazione entro 90 giorni, ha disposto risarcimenti di 25mila euro ciascuno per il padre e la madre della vittima, di 50mila euro per il fratello Andrea e di 10mila euro per il Comune di Milano.

Le dichiarazioni del padre di Jessica

"Sono felice, di più non si poteva dare, auguro a Garlaschi un felice soggiorno nella sua nuova residenza". Sono le parole di Stefano Faoro, padre di Jessica. "Non lo odio. Provo indifferenza per lui, è un uomo inutile, è un omuncolo. Questa sentenza non mi ridarà mia figlia, non mi ridarà un futuro". Anche la madre della ragazza, Annamaria Natella, ha commentato: "Speravo in questo ergastolo, anche se non mi ridarà indietro mia figlia".

Data ultima modifica 14 dicembre 2018 ore 11:18