Milano, riapre il Ristorante Teatro alla Scala per la Prima di Attila

Riapre per pochi giorni il Ristorante Teatro alla Scala, in occasione dell’apertura della stagione operistica. Per l’evento, a cui sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata realizzata dal flower designer Vincenzo Dascanio una sorprendente installazione floreale, ed è stato creato un menu ad hoc che vede protagonista il celebre risotto allo zafferano di Marchesi, accompagnato da champagne e macaron La Durée.

Lo spazio

Lo spazio, allestito con velluti, stucchi dorati, cassettoni e volte che ricordano l'architettura classica e teatrale, segna la transizione tra il ristorante Il Marchesino e il nuovo concept che prenderà forma nei primi mesi del 2019. Nel frattempo, Daniel Canzian, chef e patron del Ristorante Daniel a Milano, è stato incaricato da Caffè Scala di creare il menu per i 500 ospiti della tradizionale cena di gala che seguirà lo spettacolo di apertura della stagione scaligera 2018/2019.

Il menu

Canzian rende omaggio a Verdi con piatti che ne raccontano il genio creativo e le passioni. "Ho voluto ragionare il menu come una serie di sensazioni gustative capaci di raccontare l'opera e il suo autore anche a tavola", spiega Daniel. "Il suo stile è richiamato dalla semplicità dei piatti e dalla loro pulizia: Verdi non era un cuoco, ma un grande buongustaio, con un ottimo palato capace di distinguere la qualità degli ingredienti e la pienezza dei sapori. Un amante della buona tavola alla cui opera ho deciso di rendere omaggio sia con piatti ispirati ai luoghi in cui il dramma ‘Attila’ è ambientato, sia con un occhio di riguardo alla terra d'origine del celebre compositore e alla sua passione: il risotto allo zafferano. Non potrebbe esserci occasione migliore per ricordare che Giuseppe Verdi ha fatto moltissimo per la gastronomia italiana", conclude lo chef.