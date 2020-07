Tutti i tipi di riso e come cucinarli

Il riso è un cereale originario delle regioni asiatiche e introdotto in Europa dagli Arabi nel Medioevo. Il suo nome scientifico è Oryza sativa, mentre le tipologie più coltivate sono l'Oryza sativa indica nelle zone equatoriali e l'Oryza sativa japonica in quelle temperate. L'Italia è uno dei Paesi più attenti alla cura di questo cereale, tanto che conta circa 120 specie: tuttavia, di queste, se ne coltivano solo una dozzina. I terreni più favorevoli a questa produzione si trovano nella pianura Padana, in Piemonte, in Lombardia e in Veneto. Dopo la raccolta, il riso è ancora grezzo e viene dunque sottoposto a varie fasi di lavorazione. Quello integrale invece viene messo in commercio senza passare attraverso processi come raffinamento e sbiancatura. Le varietà identificate convenzionalmente dal punto di vista commerciale sono quattro e si distinguono per la dimensione dei chicchi e le modalità di cottura. Ci sono il Comune, il Semifino, il Fino e il Superfino. Ecco invece tutte le specie più note, dall'Italia al resto del mondo.

Riso Balilla

Tra i risi comuni, il primo ad essere coltivato in maniera intensiva è il Balilla. Ha chicchi piccoli e tondi, cuoce in circa 13 minuti e ha un grande potere di assorbimento e aumento di volume in cottura. È ideale per minestre, dolci, crocchette e timballi.

Riso Originario

Il riso Originario ha le stesse capacità di aumento di volume e assorbimento del sapore del condimento del Balilla. Anche questa tipologia viene utilizzata per la preparazione di dolci e crocchette a base di riso. Unica controindicazione: tende a scuocere facilmente.

Riso Rosa Marchetti

Tra i risi semifini c'è il Rosa Marchetti. È un'eccellenza italiana, molto pregiato e ricercato perché poco coltivato. Il suo colore tende al grigio rosato, ha un profumo che richiama i sentori del terriccio e, anche per questo, un sapore particolare. Ha chicchi tondeggianti di media lunghezza o semi-lunghi, cuoce in 13-15 minuti. È molto morbido all'esterno e croccante internamente. È perfetto per timballi, risotti e minestre.

Riso Padano

Particolarmente adatto per preparare riso in bianco e antipasti, il Padano viene spesso usato in sostituzione dell'Originario. Molto ricco di amido, a fine cottura il chicco resta piuttosto tenero.

Riso Vialone Nano

Il Vialone Nano rientra tra i superfini. Coltivato in Italia sin dagli anni Trenta, con grande attenzione al prodotto, nel Triveneto quello Veronese è certificato IGP. Se ne consiglia l'utilizzo per minestroni e minestre, crocchette e arancini. Molti chef lo usano in sostituzione al Carnaroli per i risotti.