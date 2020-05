Kunihiro Giuliano, patron chef del ristorante Sushisen di Roma, inizia dai Takoyaki. Si tratta di polpo fritto o grigliato, di forma sferica, tipico della cucina di Osaka. Si cucina dopo aver preparato una pastella fatta con una speciale farina di grano al cui interno viene posto un pezzo di polpo (foto: Kunihiro Giuliano/Sushisen)

Sushi all you can eat: i rischi per la salute del pesce low cost