I 10 piatti tipici della cucina lucana. FOTO

Diventano così “Cruschi”, ovvero molto croccanti, tanto da lasciare letteralmente basito chi li assaggia per la prima volta. L’olio di frittura non va sprecato, può essere infatti utilizzato per condire i tipici strascinati. Per completare il piatto si aggiungono pezzi di peperoni cruschi, mollica di pane fritta e volendo anche cacioricotta grattugiato (foto: Basilicata Turistica/Facebook)