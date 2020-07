15/30 ©Getty

Tra i capolavori più conosciuti di Van Gogh c’è anche “La casa gialla”, del 1888, che rappresenta il casolare che l’artista aveva preso in affitto ad Arles. In questa struttura il pittore avrebbe voluto riunire una comunità di artisti in grado di stimolarsi a vicenda e di lottare per un'arte e per un mondo migliore