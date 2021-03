Pianta di bambù da interno, 5 consigli per prendersene cura

Vediamo come curare e trattare queste piante, perfette per arredare in maniera elegante ogni stanza della casa Condividi:

Le piante di bambù da interno sono molto eleganti, perfette per arredare ogni ambiente della casa. Questa pianta è dotata di un fusto rigido, sottile e piuttosto legnoso. Le foglie hanno una sagoma appuntita e dura al tatto. In generale, la dimensione del bambù dipende dalla varietà e dal volume del vaso nel quale si decide di coltivarlo, nonché dalla frequenza della potatura. Vediamo allora alcuni consigli per prendersi cura al meglio di una pianta di bambù da interno.

Posizione

Posizionate il vaso in un luogo piuttosto luminoso della casa, specialmente in inverno. Luce e umidità sono fondamentali per far crescere al meglio la pianta di bambù in un vaso. Se non disponete di grande umidità, spruzzate frequentemente sulla pianta un po' d'acqua. Nel periodo estivo la pianta di bambù può stare all'aperto ma a mezza ombra, perché i raggi diretti del sole potrebbero far ingiallire le foglie. Terreno Per quanto riguarda il terreno, il bambù predilige terricci e terreni marnosi, quindi sarà bene arricchire il terreno con sostanze organiche. Meglio un sottofondo argilloso preparato con terra composta, sabbia, limo e argilla. La semina e la messa a dimora delle giovani piante avviene generalmente in primavera, preferibilmente dopo l'ultima gelata della stagione. Irrigazione Lasciate nel sottovaso un sottile velo d'acqua, oppure in occasione del rinvaso posizionate uno strato di ghiaia o di argilla espansa che facilitano il drenaggio. Il bambù necessita di annaffiature giornaliere abbondanti, soprattutto durante le prime settimane di vita delle piantine, ma soffre gli eccessivi ristagni d'acqua.