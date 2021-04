Fiori artificiali, 4 idee originali per decorare la tua casa

I fiori artificiali sono perfetti per abbellire casa con un tocco di colore, anche se non si ha il pollice verde

Quindi, se il giardinaggio non è proprio il tuo forte, non temere perché potrai ornare la tua abitazione con i fiori finti.

I fiori artificiali somigliano tantissimo a quelli veri, sia per forma sia per colore; infatti, oggi vengono realizzati con così tanta cura da sembrare davvero molto simili agli originali.

Un’idea molto carina e green per dare un tocco di colore alla tua cucina, e non solo.

Per realizzare un centrotavola originale e alternativo, puoi riciclare un vecchio barattolo di latta e usarlo come vaso per i tuoi fiori artificiali da posizionare al centro della tavola.

Per tale ragione, è bene optare per la variante artificiale, che non sarà profumata ma darà alla tua casa lo stesso tocco green dei fiori veri e propri.

Giardino verticale

approfondimento

Piante grasse da interno, le più belle da scegliere per decorare casa

In balcone o in terrazzo puoi usare dei pallet per creare un piccolo giardino verticale.

Come? Posizionandoli in verticale sul muro del balcone puoi inserire dei piccoli vasi con i fiori finti, come margherite, ortensie, rose oppure tulipani colorati.

Lanterne con i fiori

Un’altra idea originale per riciclare dei barattoli di vetro è usarli per creare delle lanterne da appendere in balcone, oppure per creare un’atmosfera calda e accogliente in casa.

Come? È semplicissimo, basta inserire nei barattoli delle piccole luci e dei fiori artificiali dalle nuance pastello, per un tocco chic e romantico.

Decorare piccoli angoli di casa

Con i fiori artificiali si possono ornare anche piccoli angoli di casa, come tende e cornici.

Ad esempio, con piccoli boccioli di rosa finti potrai decorare le tue tende; mentre, i rami dei fiori di ciliegio si prestano benissimo per poter essere inseriti all’interno di una cornice, per dare un carattere vintage e retrò ai tuoi ambienti più cari.