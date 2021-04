CrossFit, i 4 esercizi base per principianti

Il CrossFit è una disciplina sportiva ideale per chi desidera sviluppare forza e resistenza muscolare. Scopriamo gli esercizi base per chi è alle prime armi

Questo workout è perfetto per chi ha già esperienza in campo fitness, ma anche i principianti possono approcciare a questa disciplina seguendo determinati esercizi base, come push-up, plank, sit-up, e molti altri ancora.

Il Crossfit, come tutte le discipline sportive, ha tantissimi benefici , come:

I 4 esercizi base per principianti

Il CrossFit è uno sport abbastanza pesante, per questo chi è alle prime armi deve necessariamente iniziare con circuiti specifici e composti da esercizi base per principianti.

Scopriamoli insieme.

Push-up

Uno degli esercizi base sempre presente in un circuito CrossFit è il push-up, o più comunemente noto come piegamenti. Con questo si vanno a sollecitare i muscoli delle braccia e delle spalle. Per eseguirlo, basta sdraiarsi a pancia in giù su un tappetino e sollevare il corpo, reggendosi con le mani e la punta dei piedi; da qui cerca di andare verso il pavimento, mantenendo la schiena dritta e gli addominali contratti.

Plank

Con il plank si va a sollecitare tutta la fascia addominale. Per eseguirlo basta sdraiarsi a pancia in giù su un tappetino e sollevare il corpo, reggendosi solo con il palmo delle mani e la punta dei piedi.

Burpee

Si tratta di un esercizio davvero completo, con cui si allenano sia le braccia sia le gambe. Si esegue partendo dalla posizione eretta, per poi scendere in squat e da questa posizione bisogna mettersi in plank; esegui, quindi, un piegamento (puoi anche poggiare le ginocchia a terra) e ritorna alla posizione iniziale, effettuando un salto.

Sit-up

Sempre per allenare il core, il sit-up è un esercizio immancabile in un circuito CrossFit. Sdraiati su un tappetino con la schiena ben poggiata a terra, e da qui solleva il corpo fino a raggiungere la posizione seduta; mantieni le gambe allungate e ben distese.

Si tratta di esercizi da poter svolgere anche a casa, a corpo libero e senza usare attrezzi fitness specifici. Ovviamente, nonostante siano per principianti è sempre consigliabile dedicare qualche minuto al riscaldamento, e a fine allenamento, invece, eseguire un po’ di stretching.