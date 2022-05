Viaggi sicuri, regole Covid per la riapertura delle piscine a Milano

Come sopravvivere al caldo afoso della città, senza per questo dover prendere la macchina o il treno per spostarsi da Milano? Una soluzione c’è ed è la piscina. Quali sono le strutture aperte e quali regole bisogna rispettare? A queste e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri

La stagione estiva è alle porte, ma le vacanze – per molti – sono ancora lontane. Come riuscire, allora, a sopportare il caldo torrido di queste settimane, soprattutto se, causa lavoro, non ci si può allontanare dalla città? Una soluzione c’è ed è la piscina. Che sia una pausa pranzo alternativa o un intero fine settimana, andare in piscina è un modo per rallentare i ritmi frenetici di tutti i giorni e rilassarsi, senza andare troppo lontano. A Milano, ad esempio, in molti attendono la riapertura delle varie strutture per la stagione estiva 2022.