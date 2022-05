A Milano un’opera d’arte green “porta il mare nel cuore della città”

L’installazione, chiamata “Neptunia”, resterà esposta in piazza XXV aprile fino al 15 maggio e comprende un avanzato sistema fluido di 90 litri di speciali microalghe in grado di consumare tanta anidride carbonica. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini in merito all’importanza della salute del mare. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il nuovo Neptunia Gin by Hendrick’s e l’artista Matteo Cibic ascolta articolo Condividi

Il nuovo Neptunia Gin by Hendrick’s e il celebre artista e designer di fama internazionale Matteo Cibic hanno voluto “portare il mare nel cuore di Milano” e lo hanno fatto attraverso “Neptunia”, un’opera d’arte sostenibile esposta fino al 15 maggio in piazza XXV aprile. L’installazione, che prende il nome da Anfitrite, mitologica moglie di Nettuno e protettrice dell’ecosistema marino, è in parte prodotta in plastica riciclata ed è caratterizzata dalla presenza di uno spazio interno in cui i cittadini potranno sedersi o, in alternativa, sdraiarsi e sentire profumi e odori del mare al fine di provare una sensazione di totale rilassamento. L’opera comprende anche un avanzato sistema fluido di 90 litri di speciali microalghe, parte di una tecnologia green altamente innovativa in grado di consumare tanta anidride carbonica quanto 18mila metri cubi di alberi. L’obiettivo di Neptunia è quello di sensibilizzare concretamente la comunità in merito all’importanza fondamentale della salute del mare, gravemente a rischio per via delle attività umane e dell’aumento delle emissioni di CO2.

Le dichiarazioni “Neptunia è un’opera futuristica che, attraverso il processo di fotosintesi delle microalghe, trasforma l’anidride carbonica in ossigeno – afferma l'artista Matteo Cibic – La tecnologia che la rende innovativa è frutto di ricerche mirate nell’ambito dei bio-reattori e delle microalghe, e risulta fondamentale perché contribuisce alla riduzione dell’effetto serra. Il mio augurio è che l’installazione, oltre a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute del mare, possa anche stimolare i più giovani a studiare e, di conseguenza, realizzare nuove tecnologie utili a salvaguardare il Pianeta”. “Quest’opera ha un significato di grande impatto per la città di Milano e per tutto il Paese perché sarà in grado di sensibilizzare i cittadini sulla salvaguardia dell’ecosistema marino. Si tratta di un’installazione artistica green che conferma la nostra vicinanza alle tematiche di CSR, per le quali siamo già scesi in campo a livello global con Project Seagrass al fine di proteggere la famiglia delle alghe e delle specie viventi che abitano i fondali marini di tutto il mondo”. Queste le parole di Solomiya, Brand Ambassador Italia di Hendrick’s Gin.

Il progetto e cocktail ad hoc L’installazione è legata ad un progetto che vede la partecipazione delle associazioni zeroCO2 e Worldrise Onlus, oltre a Neptunia Gin by Hendrick’s e otto locali tra i più noti di Milano. Le realtà elencate scendono in campo con l’obiettivo di restaurare l’equilibrio marino lungo le coste del nord-est della Sardegna, in zona Golfo Aranci. Il progetto prevede di ripopolare 100 metri quadri di fondale attraverso il trapianto di 2.500 piante di posidonia oceanica, le quali risultano fondamentali per mantenere il benessere della biodiversità e contrastare l’erosione costiera. Si tratta di piante tipiche del Mar Mediterraneo, che producono ossigeno e assorbono anidride carbonica attraverso il processo di fotosintesi. In questo modo si dimostrano un valido alleato nella lotta ai cambiamenti climatici, immagazzinando circa il 50% del carbonio sepolto nei sedimenti marini. L’innovativo progetto dedicato a sostenibilità e salute del mare vede, come detto, anche la partecipazione esclusiva di 8 locali milanesi insieme ai propri bartender, ovvero Carico con Dom Carella, Rita con Edoardo Nono, Octavius con Lele e Lorenzo, Bob con Cesar Arujo, Officine con Giorgio, Ceresio 7 con Abi, Melia Radio con Umberto e Bulgari con Patrick Greco. Ad ogni bartender corrisponde un cocktail che verrà realizzato ad hoc con ricette ispirate alla bellezza, ai sapori e ai profumi del mare e caratterizzate dalla sapiente miscelazione del nuovo Neptunia Gin.