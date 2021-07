Allenamento con i pesi, i 12 benefici

Allenamenti con i pesi, uno degli esercizi alla base di tutte le attività sportive di squadra o individuali. I principali benefici e i suggerimenti degli esperti Condividi:

L’allenamento con i pesi è uno degli esercizi più apprezzati da chi vuole mantenersi in forma e scolpire il proprio fisico. Non per nulla il termine “body building”, indica letteralmente tutte quelle pratiche per “costruire il proprio corpo”, modellarlo ed esaltarlo in tal senso.

approfondimento Workout total body a casa in 30 minuti, gli esercizi da eseguire Che siano esercizi fatti in palestra o sessioni di allenamento casalinghe, quello con i pesi è un’attività che permette di rafforzare il proprio corpo e i muscoli, oltra a presentare tutta una serie di benefici che adesso andremo ad elencare: miglioramento delle prestazioni che riguardano l’attività sportiva rafforzamento di tendini e legamenti miglioramento dell’apparato cardiovascolare e della pressione arterovenosa miglioramento dell’apparato scheletrico aumento della forza fisica aumento della resistenza muscolare miglioramenti che riguardano l'apparato respiratorio miglioramenti che riguardano il sistema nervoso miglioramento generale della mobilità articolare miglioramento e potenziamento del sistema circolatorio miglioramento della coordinazione miglioramento della tonicità generale del corpo Basti pensare che qualsiasi tipo di attività sportiva (di squadra e non) integra delle sedute di esercizi coi pesi nella propria scheda di allenamento. Tutti i benefici che abbiamo appena elencato sono, infatti, fondamentali per qualsiasi tipo di sport o attività fisica, oltre che nella vita di tutti i giorni per sentirsi meglio con se stessi e con gli altri. Chiaramente stiamo parlando di benefici per la salute tangibili che sarebbe opportuno raccomandare anche a tutte quelle che persone che hanno una vita sedentaria o che fanno in generale poca attività fisica. Il suggerimento è quello di inserire un programma di allenamento con i pesi nella propria scheda personale di esercizi sia in palestra che nelle sessioni casalinghe che, comunque, possono portare molti benefici. Anche qui è opportuno rivolgersi a un personal trainer esperto che potrà guidarci nello svolgimento dell’allenamento e compilare per noi un piano di training che sia in grado di migliorare gradualmente le nostre prestazioni fisiche.