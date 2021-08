Allenamento in estate, cosa fare e a che ora: consigli ed errori

Allenamento in estate, tra il rischio del caldo e la voglia di stare all’aria aperta, tutti i suggerimenti degli esperti per praticare attività fisica in maniera sicura ed efficace

In estate può essere molto complicato allenarsi e mantenersi in forma. Anzitutto molte palestre chiudono ; poi le ferie lontano da casa e il sole cocente, sicuramente non aiutano le persone a ritrovare la voglia di fare attività fisica.

Allenamento in estate, gli errori da non fare

Per prima cosa in estate bisogna scegliere il momento migliore per l’allenamento. Evitiamo le ore più calde in modo da non rischiare colpi di calore e affaticamento. L’orario migliore è la mattina presto o la sera, in modo che la temperatura sia meno alta e non ci siano rischi per la salute.

Secondo elemento importantissimo da non trascurare è l’idratazione. In estate la sudorazione è più abbondante per colpa delle temperature e non bisogna mai e poi mai allenarsi senza reidratarsi adeguatamente, facendo brevi pause per bere, possibilmente acqua.

Nonostante le temperature elevate non bisogna mai trascurare un breve riscaldamento muscolare che prepara i nostri muscoli agli sforzi che andremo ad eseguire.

La scelta dei vestiti è un altro fattore fondamentale per l’allenamento estivo. Questi devono essere leggeri, comodi e traspiranti; se possibile bisognerebbe optare per tessuti tecnici, progettati proprio per l’allenamento in condizioni di caldo estremo. Stesso discorso per le scarpe che devono assolutamente essere comode e confortevoli.

Fare attenzione all’alimentazione. Si suggerisce di evitare alimenti troppo pesanti prima dell’allenamento ripiegando su cibi freschi, leggeri e nutrienti. Allo stesso modo è anche importantissimo non saltare mai i pasti, il cibo è la fonte di energia prima per l’organismo, senza non è possibile allenarsi in maniera sicura ed efficace.

Conoscere i propri limiti è un’altra delle indicazioni che vale sempre ma, in questo caso specifico, in vista di temperature elevate. Non bisogna mai esagerare perché si rischiano gravi problemi di salute e il fisico potrebbe risentirne con conseguenze anche piuttosto gravi.