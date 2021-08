Allenamento in estate, i 9 sport più indicati da praticare all'aperto

I suggerimenti degli esperti per mantenersi in forma anche in estate praticando sport e attività all’aperto

A seguire un elenco dei migliori sport all’aria aperta per mantenersi in forma anche in estate.

Fare sport d’estate è un modo per rilassarsi e mantenersi in forma nonostante i “frequenti” strappi alla regola, tra ferie e giorni di riposo. Certo, il caldo non aiuta negli sforzi per questo è opportuno scegliere di praticare sport, anzitutto, nelle ore più fresche e poi preferendo tutte quelle attività all’aperto.

Corsa

Sicuramente la corsa è uno dei grandi classici dell’attività sportiva e non solo in estate. Ovviamente è anche una delle attività che può dare i maggiori benefici e può essere eseguita in maniera tranquilla e rilassata.

Scegliete parchi pubblici, spiagge, strade “fuori porta” e quant’altro, ogni posto poco affollato è ideale per fare un po’ di movimento.

Non ci sono particolari controindicazioni per la corsa, l’unico suggerimento è quello di non uscire nelle ore più calde e mantenere la giusta idratazione.

Tra i principali benefici riordiamo che in questo modo si può prevenire l’osteoporosi, si rinforzano i muscoli del cuore, si accelera il metabolismo e si tengono sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.

Trekking

Il trekking è un altro sport che porta molti benefici fisici e mentali. Anzitutto aiuta a diminuire lo stress, poi aiuta l’attività cerebrale e migliora l’apparato circolatorio, la respirazione e il tono dei muscoli.

Il suggerimento è lo stesso della corsa, ricordandosi di mantenere sempre il corpo idratato e cercare di evitare le ore più calde della giornata. L’ideale è fare attività fisica la mattina presto o la sera prima o dopo cena.

Nuoto

Il nuoto è l’altro sport per eccellenza perché ritenuto una delle attività più complete in assoluto.

Praticando nuoto rafforzerete i muscoli del vostro corpo e la resistenza; stimolerete il vostro metabolismo; otterrete benefici per l’apparato cardio-circolatorio e aiuterete il vostro corpo ad abbassare i livelli di stress e di tensione. Oltretutto visto il caldo estivo, una sana nuotata è anche rinfrescante.

Beach volley

Stiamo parlando dello sport più popolare sulle spiagge di tutto il mondo. Oltre ad essere un’alternativa divertente alle classiche attività sotto l’ombrellone è anche un modo per potenziare i muscoli e le articolazioni di gambe e braccia. Oltretutto è anche un ottimo allenamento cardio che permette di bruciare oltre 400 kcal l’ora.

Ciclismo

Il ciclismo è uno sport divertente e rilassante in grado di abbassare lo stress e mantenersi in forma in maniera semplice e divertente. Oltretutto è anche un valido alleato per il cuore e permette di aumentare la resistenza generale del corpo.

Tennis

Il tennis è un’attività che ha un grande effetto tonificante soprattutto su gambe e glutei. È uno degli sport aerobici, per cui porta a un grande dispendio di energia. Oltretutto è anche un modo per allenare la mente mantenendo sempre alta la concentrazione e l’autocontrollo.

Climbing

Uno sport, certamente, non adatto a tutti, ma anche una delle attività fisiche che porterà maggiori benefici alla vostra vita. Il climbing fa dimagrire, allena i muscoli delle braccia e delle gambe e migliore la coordinazione e concentrazione. Insomma un toccasana per la mente e per il corpo.

Surf

Il surf aiuta sicuramente a migliorare il fiato e rafforza il sistema cardiovascolare. Oltretutto questo sport porta anche notevoli benefici all’equilibrio e alla coordinazione. Come per il nuoto, anche qui una sana nuotata nelle giornate più calde è un toccasana per tutti.

Equitazione

Un’attività “particolare”, certo, ma sicuramente di grande aiuto per tenere in allenamento l’apparato cardio-vascolare e quello respiratorio. Inoltre l’equitazione aiuta anche a tonificare i muscoli e a tenere sotto controllo la pressione arteriosa. Oltretutto il contatto con gli animali aiuta anche a ridurre i livelli di stress e di nervosismo.